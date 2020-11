Karlsson, Wijndal en Götze schitteren, onvoldoendes voor Szöke en Ratiu

Heracles-aanvaller Adrian Szöke kreeg een rode kaart en leidde zo de nederlaag van zijn club Heracles in. Hij kreeg voor zijn optreden in Venlo een 4, net als ADO-rechtsback Andrei Ratiu tegen FC Twente.

Fortuna Sittard – PEC Zwolle 2-2

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Rota 5, Angha 6, Rienstra 5,5, Jach 5 (85. Ninaj -), Cox 6; Tekie 5,5 (62. Semedo -), Hansson 6 (85. El Ablak -), Smeets 5,5 (32. Moutoussamy 6); Polter 5,5, Flemming 6

PEC Zwolle: Zetterer 5,5; Van Wermeskerken 6, Kersten 6, Lam 6, Nakayama 5; Saymak 5,5 (75. Drost -), Strieder 5 (46. Paal 6), Huiberts 6, Reijnders 6; Van Duinen 5,5 (84. Ghoochannejhad -), Pherai 5,5

Scheidsrechter: Van de Graaf 6.

Man of the match: Thomas Lam was in het verloren duel tegen FC Twente nog de schlemiel toen hij nog voor rust bij een 3-0 achterstand werd gewisseld. Hij stond prompt symbool voor de slechte periode van PEC en werd ook niet meer opgeroepen voor het nationale team van Finland. Maar tegen Fortuna Sittard revancheerde Lam zich met een fraaie, rake vrije trap die PEC alsnog een gelijkspel opleverde.

Volledig scherm Thomas Lam. © BSR Agency

ADO Den Haag – FC Twente 2-4

ADO Den Haag: Koopmans 6; Ratiu 4 (66. Ould Chikh -), Van Ewijk 5,5 , Del Fabro 5,5, Pinas 6, Kemper 6; Elmkies 4,5 (60. Bourard 6,5), Rigo 6, Philipp 5 (60. Goossens 5,5); Karelis 6 (66. Catic 5,5), Arweiler 5 (75. Kramer 5)

FC Twente: Drommel 7; Ebuehi 6,5, Pleguezuelo 6,5, Pierie 6, Oosterwolde 6 (85. Smal -); Brama 7, Roemeratoe 6,5, Bosch 5,5 (85. Dervisoglu -); Cerny 6 (85. Ilic), Danilo 7,5 , Menig 7 (90. Van Leeuwen -)

Scheidsrechter: Dieperink 5.

Man of the match: De Braziliaan Danilo blijft van ongekende waarde voor FC Twente. Tegen ADO Den Haag was de van Ajax gehuurde spits weer goed voor twee goals. Hij mikt op vijftien doelpunten dit seizoen maar moet dat aantal misschien wel spoedig naar boven afstellen.

Volledig scherm Danilo. © ANP

VVV-Venlo – Heracles 3-2

VVV-Venlo: Kirschbaum 5,5; Pachonik 6, Swinkels 5 (63. Kum -), Gelmi 5,5, Schäfer 6 (63. Schmitz -); Van Crooy 6, Linthorst 5,5, Post 6, Hunte 6 (75. Hupperts -); Giakoumakis 5,5, Arias 6,5

Heracles: Bucker 6; Breukers 5,5, Pröpper 5,5, Knoester 5, Hardeveld 6; Schoofs 5, Vloet 6,5 (79. Rente -), Bijleveld 5; Van der Water 6,5 (46. Cijntje 5), Szöke 4, De la Torre 5.

Scheidsrechter: Martens 6.

Man of the match: Tijdens zijn eerste basisplaats van het seizoen was Jafar Arias direct van waarde voor VVV door zijn tweede goal van het seizoen te scoren. VVV maakte direct ook gebruik van de grootste kwaliteit van de Antilliaanse spits, het vasthouden van de bal.

Volledig scherm © BSR Agency

RKC Waalwijk – Sparta 0-2

RKC Waalwijk: Lamprou 6; Bakari 6 (86. Quasten -), Meulensteen 6, Touba 6,5, Wouters 5,5; Azhil 5,5, Anita 6, Tahiri 5 (72. Van der Venne -), Ngonge 5,5 (72. El Haddouti -), Damascan 5 (62. Stokkers -), John 5 (62. Daneels -)

Sparta: Sparta: Okoye 7; Abels 7, Vriends 6,5, Heylen 6, Pinto 6,5; Harroui 6, Auassar 7,5, Smeets 6 (81. Beugelsdijk -), Mijnans 6,5 (89. Burger -), D. Duarte 6; Thy 6,5 (87. Emegha -)

Scheidsrechter: Oostrum 5.

Man of the match: Net terug van een schorsing toonde Adil Auassar direct zijn waarde voor Sparta. Even vreesde de aanvoerder voor een strafschop tegen toen hij RKC-spits Damascan in het strafschopgebied onderuit leek te werken maar de VAR besliste anders. Sparta kon zo de eerste overwinning van het seizoen over de streep trekken.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Utrecht – Ajax 0-3

FC Utrecht: Paes 6; Van der Maarel 6, St. Jago 6, Hoogma 6 (81. Dalmau -), Warmerdam 5,5; Van Overeem 6,5 (72. Boussaid -), Maher 6, Gustafson 6; Kerk 5, Mahi 6 (72. Sylla -), Elia 5,5 (67. Van de Streek -)

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 7 (88. Klaiber -), Schuurs 7, Blind 6,5, Tagliafico 6,5; Gravenberch 6,5, Klaassen 7,5; Antony 6 (46. Neres 6), Labyad 7 (73. Promes -), Tadic 7,5; Traoré 5,5 (73. Alvarez -)

Scheidsrechter: Kuipers 5,5.

Man of the match: Davy Klaassen bleek tegen FC Utrecht maar weer een uitstekende aanwinst te zijn. De ijverige middenvelder maakte alweer de vierde goal in zijn vierde wedstrijd. Het was al de tweede keer dat hij de uiterst belangrijke eerste treffer maakte.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Feyenoord – FC Groningen 2-0

Feyenoord: Marsman 6; Geertruida 6, Spajic 7, Senesi 6,5, Malacia 7; Diemers 6 (46. Teixeira 6,5), Toornstra 6, Kökcü 6 (89. Bannis -); Berghuis 6, Linssen 5,5 (81. Wehrmann -), Haps 6

FC Groningen: Padt 6; Dankerlui 5, Itakura 6,5, Dammers 6, Van Hintum 6,5, Gudmundsson 6 (61. El Hankouri -); El Messaoudi 6, Matusiwa 7, Daniel van Kaam 6; Balk 6,5 (66. Joel van Kaam -), Joosten 5 (66. Suslov -)

Scheidsrechter: Makkelie 6,5.

Man of the match: Het was bij Feyenoord de week van de linksbacks met ook uitstekende optredens van Ridgeciano Haps. Tegen FC Groningen was Tyrell Malacia een van de weinige spelers met een 7.

Volledig scherm © BSR Agency

Vitesse - FC Emmen 3-1

Vitesse: Pasveer 7,5; Doekhi 7,5, Bazoer -, Rasmussen 7,5, Dasa 6, Bruns 6 (61. Touré ), Tannane 7,5 (73. Darfalou -), Tronstad 6,5, Wittek 7,5; Openda 7 (61. Vroegh -), Broja 6 (61. Buitink -)

FC Emmen: Wiedwald 5; Bijl 5, Van Rhijn 5, Araujo 6, Veendorp 5 (76. Sidibé -), Cavlan 6; Tibbling 5 (46. Carty 5,5), Peña 6, Chacón 5 (57. Bernadou 6); Laursen 5, De Leeuw 6

Scheidsrechter: Manschot 6.

Man of the match: De eredivisie moest Oussama Tannane de afgelopen weken even missen vanwege corona en een schorsing maar de nummer tien is weer helemaal terug met twee doelpunten tegen FC Emmen.

Volledig scherm Oussama Tannane. © BSR Agency

Heerenveen – AZ 0-3

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 6, Van Hecke 6, Bochniewicz 6, Woudenberg 6; Kongolo 5, Batista Meier 4,5 (46. Dresevic 6), J. Veerman 4,5; Nygren 5 (67. Hajal -), H. Veerman 5, Van Bergen 5

AZ: Bizot 7; Svensson 7, Hatzidiakos 7, Martins Indi 7, Wijndal 8; Midtsjø 6,5 (77. Aboukhal -), De Wit 7, Koopmeiners 7,5; Stengs 6,5, Gudmundsson 7,5, Karlsson 8 (77. Reijnders -)

Scheidsrechter: Higler 7.

Man of the match: Jesper Karlsson was tegen Heerenveen weer goed voor een goal. Hij onderstreepte daarmee zijn uitstekende vorm van de laatste weken en vormde ook een prima duo op links met Owen Wijndal.

Volledig scherm Jesper Karlsson. © BSR Agency

PSV – Willem II 3-0

PSV: Mvogo 7; Dumfries 7, Teze 6,5, Boscagli 6, Max 7; Sangaré 8 (88. Kjølø -), Rosario 7 (74. Fein -), Götze 8 (74. Mauro Júnior -), Gakpo 6 (64, Madueke -); Malen 6, Zahavi 6

Willem II: Brondeel 6,5; Owusu 5, Holmén 5,5, Peters 6, Köhn 5; Llonch 5, Trésor 4 (46. Saglam 6), Van der Heijden 4,5 (46. Romeny 5); Nunnely 5, Pavlidis 5,5 (83. Nelom -), Köhlert 5

Scheidsrechter: Lindhout 7.

Man of the match: Hij is nog niet elke week uitblinker maar tegen Willem II kon Mario Götze weer fijn uitleven. De Duitser scoorde ook zijn tweede eredivisiegoal.

Volledig scherm © ANP