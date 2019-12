Kan Willem II stunt van drie jaar geleden herhalen?

NAC-trai­ner Brood: ‘Als we Telstar goed doorkomen, zijn we op de goede weg’

5 december ,,Het is niet zo dat wij fluitend door het programma gaan.” Ruud Brood ziet in Telstar, vrijdag in Velsen-Zuid de tegenstander, een potentiële bananenschil. ,,Die gaan we niet zomaar winnen, omdat ik Telstar beter vind dan MVV. Het is niet zo makkelijk als wordt gesteld.”