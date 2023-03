Kan het jeugdige AZ in Europa weer die stuntploeg van tien jaar geleden worden?

Slecht nieuws voor tv-kij­ker? Zicht bij bekerduel Feyenoord-Ajax mogelijk belemmerd door hoge netten

Feyenoord bekijkt welke extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden bij de bekerwedstrijd tegen Ajax. De aartsrivalen ontmoeten elkaar begin april in de Kuip in de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. Supporters van Ajax zijn dan opnieuw niet welkom, zoals al jarenlang steeds geen fans van de bezoekende club naar binnen mogen bij de Klassieker in competitieverband.