Kan Feyenoord negatief record voorkomen op bezoek bij beul van Real?

Feyenoord gaat vanavond als eerste Nederlandse club op jacht naar drie punten in de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat neemt het, net als drie weken geleden, op tegen CSKA Moskou. In de Kuip walsten de Rotterdammers over de Russen heen. Lukt dat vanavond ook?

Dat Feyenoord in eigen huis won van CSKA Moskou was verrassend. De Russen stonden bovenaan in de Russische Premier League en spelen regelmatig in de Champions League. Toch wonnen de Rotterdammers, die daarvoor nog over de knie gingen bij Wolfsberger (1-4), dik verdiend door goals van Haps, Kökçü en Geertruida.

Vanavond kan de ploeg van Advocaat weer laten zien waar het toe in staat is. Het team tankte vertrouwen in de competitie met zeges tegen FC Groningen (2-0) en Fortuna Sittard (1-3). Hekkensluiter van de groep CSKA zal vanavond moeten winnen als zij nog door willen in de groep. De Russen hebben pas twee punten door een 1-1 gelijkspel bij Wolfsberger en een 0-0 tegen Dinamo Zagreb.

Stand Groep K

1. Dinamo Zagreb - 5 punten

2. Wolfsberger - 4

3. Feyenoord - 4

4. CSKA Moskou - 4

Door de thuiswinst heeft Feyenoord vaker gewonnen van de Russen dan andersom. Van de vier wedstrijden won het er twee, speelde het een keer gelijk en verloor er een. Het schakelde CSKA uit in de eerste ronde van de UEFA Cup in 1996/97. Ze wonnen in Moskou met 1-0 door een doelpunt van Kees van Wonderen, thuis werd het 1-1.

Dick Advocaat deed het minder tegen CSKA. In zijn tijd in Rusland als coach van Zenit Sint-Petersburg won hij maar een van zijn zeven wedstrijden (W1-D2-L4), in 2007 won hij in eigen huis met 2-1.

Volledig scherm Real Madrid was de laatste tegenstander waarvan CSKA won in Moskou (1-0). In Bernabéu wonnen de Russen zelfs met 0-3. © EPA

Feyenoord heeft al lang niet meer op vreemde bodem gewonnen in Europees verband. De laatste keer gebeurde dit in december 2014. Toen won het met 3-0 won bij Standard Luik. Hierna volgden elf uitwedstrijden zonder zege. Als het vanavond niet wint heeft het ook een negatief record. Tussen 1987 en 1994 speelde het namelijk ook elf wedstrijden zonder uitzege.

CSKA Moskou won slechts één van hun laatste negen Europese thuiswedstrijden (W1-D3-L5), maar deed dat wel tegen een topclub. In de Champions League won het in oktober 2018 met 1-0 van Real Madrid. In december van dat jaar werd er zelfs in Bernabéu met 3-0 gewonnen. Als het vanavond niet wint, heeft de ploeg van Viktor Goncharenko een negatief record te pakken. Niet eerder wist de club in zijn historie zeven wedstrijden achter elkaar niet te winnen in de eigen VEB Arena.

Volledig scherm Jens Toornstra en Steven Berghuis komen vanavond mogelijk in de Top-10 doelpuntenmakers in Europa voor Feyenoord © Pim Ras Fotografie

De laatste acht Europese doelpunten van Feyenoord zijn gemaakt door acht spelers: Jens Toornstra, Luis Sinisterra, Eric Botteghin, Sam Larsson, Steven Berghuis, Ridgeciano Haps, Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida. Er is wel goed nieuws voor Toornstra en Berghuis. Beide spelers maakten vijf goals voor Feyenoord in Europese verband. Als zij scoren, komen ze op de tiende plaats in Feyenoords topscorerslijst aller tijden in Europese competities.

Feyenoord heeft de nodige zorgen over de selectie. Basisspeler in het vorige duel Bijlow, Haps en Malacia doen niet mee wegens blessures, Toornstra is een twijfelgeval. Verdediger Uros Spajic keert wel terug in de selectie van de Rotterdammers. Fer, Conteh, Bozenik en Sinisterra waren al geblesseerd. Bijlow, Fer en Bozenik reisden wel met de selectie mee ,,Voor de morele ondersteuning van hun teamgenoten”, meldde de Rotterdamse club op de website. CSKA mist zes spelers.

De wedstrijd, die om vijf voor zeven begint, wordt mogelijk gespeeld in de sneeuw. In Moskou worden buien verwacht en ligt de temperatuur rond het vriespunt. Advocaat ziet dat niet als een probleem: ,,Moskou in de winter is prachtig, het heeft iets mysterieus. Spelen in de sneeuw is toch schitterend?’’