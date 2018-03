Kan AZ in Den Haag in het spoor blijven van Ajax?

column Dat Koeman uitgerekend voor 'Mister Cool' kiest is geen toeval

8:00 ,,Ik had hem overigens wel ietsje euforischer verwacht." In de Geneefse studio kijkt Toine van Peperstraten enigszins teleurgesteld richting analist Ruud Gullit. 'Hem' is Virgil van Dijk, kersverse captain van het Nederlands elftal.