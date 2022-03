Kan Ajax Benfica van de troon stoten als lucratiefste opleiding?

Feyenoor­der Orkun Kökçü mist Klassieker vanwege een schorsing

Arne Slot zei voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle nog dat het niet nodig is om bij de desbetreffende spelers te benadrukken dat ze op scherp staan, ze wisten het zelf al zei de Feyenoord-trainer bij ESPN. Toch pakte Orkun Kökçü geel en is daardoor niet beschikbaar voor de Klassieker, zondag in Amsterdam.

13 maart