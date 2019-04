Kampioen FC Twente eenvoudig langs Jong Ajax

Het duel zou aanvankelijk 19 april worden gespeeld. De gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam weigerden echter toestemming te geven voor de wedstrijd op sportcomplex De Toekomst, uit vrees voor een verstoring van de openbare orde wegens een grote toeloop van fans van FC Twente. Drie dagen later vierden de Tukkers het kampioensfeest in Enschede alsnog na een gelijkspel tegen Jong AZ (0-0) en de nederlaag van rivaal Sparta Rotterdam bij Jong PSV (2-0).

FC Twente verloor vrijdag nog met forse cijfers bij NEC (4-0). Coach Marino Pusic had zijn basisteam in Amsterdam op liefst acht plaatsen gewijzigd. Dat leverde een fraaie zege op. De uitslag is overigens dezelfde als die in de heenwedstrijd in de Grolsch Veste, toen Jong Ajax met 2-5 won van FC Twente.