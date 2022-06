Kampioen Ajax trapt nieuw eredivisieseizoen af in Sittard, Feyenoord treft Vitesse

De eredivisie gaat op vrijdag 5 augustus in Friesland van start, als sc Heerenveen het opneemt tegen Sparta. De aftrap in het Abe Lenstra Stadion is om 20.00 uur. Een dag later opent Ajax om 16.30 uur zijn campagne, later op de avond is het de beurt aan PSV en FC Emmen. Vitesse - Feyenoord staat gepland voor zondag 7 augustus om 14.30 uur.



Ook de affiches voor de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Degradanten Heracles Almelo, PEC Zwolle en Willem II openen hun jacht op een terugkeer naar de eredivisie tegen respectievelijk ADO Den Haag, De Graafschap en Jong PSV. Met daar FC Den Bosch - FC Eindhoven en NAC Breda - Helmond Sport nog bij, staan er op 5 augustus meteen drie Brabantse onderonsjes op het programma op het tweede niveau.



Morgenochtend presenteert de KNVB het conceptprogramma voor beide competities.