Kameleon Larsson kleurt weer eens fel: ‘Heb het liever elke week zo’

Door Daniël Dwarswaard



En dan staat Sam Larsson een uur na het laatste fluitsignaal toch ineens met de wedstrijdbal te stuiteren in de mixed zone, de plek waar spelers en verslaggevers elkaar ontmoeten. Even daarvoor op het veld had de Zweed nog tevergeefs geprobeerd het aandenken te bemachtigen. Want officieel was het geen hattrick van Larsson, de 3-1 gaat als eigen doelpunt van Peet Bijen de boeken in. Het maakt Larsson allemaal geen zier uit, die bal gaat gewoon mee. Voor naast die andere bal die hij kreeg na zijn eerste hattrick.