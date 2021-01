Kakhi Jordania eist bijna twee miljoen euro van FC Den Bosch

Franse mosterd moet Seuntjens weer helpen na blessure op ‘verschrik­ke­lijk’ kunstgras

10:54 De Graafschap-trainer Mike Snoei had zondag na het gewonnen duel bij FC Volendam (1-4) geen goed woord over voor de kunstgrasmat in het Kras Stadion. De coach van de eerstedivisionist zag zijn aanvoerder Ralf Seuntjens vlak voor rust geblesseerd uitvallen, nadat zijn enkel dubbel klapte.