Kabinet overweegt stadions vanaf 30 juni weer volledig open te stellen voor publiek

Nu gelden er nog restricties op de bezoekersaantallen. Tijdens het EK mogen in de Johan Cruijff Arena 16.000 toeschouwers het stadion in tijdens de groepswedstrijden van het Nederlands elftal. Tijdens een wedstrijd in de achtste finales, op zaterdag 26 juni in Amsterdam, blijft dat maximum dus ook gelden. Dat is de laatste wedstrijd in het stadion van Ajax.