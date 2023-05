Jurriën Timber weer in spagaat over toekomst bij Ajax: ‘Ik heb geen moment gedacht: was ik maar vertrokken’

Voetbalpod­cast | ‘Kudus liet het lopen als een voetballer op zondagoch­tend die speelt met een kater’

Ajax strompelt naar de eindstreep van het seizoen, Denzel Dumfries en Stefan de Vrij naar de finale van de Champions League en wanneer gaat Slot zeggen dat hij ook volgend seizoen trainer is van Feyenoord? De verwensingen op social media richting voetballers en: Manchester City of Real Madrid? Etienne Verhoeff neemt deze onderwerpen door met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.