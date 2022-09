Jurriën Timber maakte de moeilijkste keuze uit zijn loopbaan: ‘Soms dacht ik: misschien moet ik gaan’

Leeds United verbijs­terd na mislopen Cody Gakpo: ‘Dit moet met Louis van Gaal te maken hebben’

Het was meer dan een achtbaan bij PSV, op een ogenschijnlijk doodgewone woensdagavond. Op het veld won de club simpel van FC Volendam en stond na 90 minuten een 7-1 overwinning op het bord. Iedereen op de tribune in het Philips Stadion tevreden, maar daarna begon in de bestuurskamer een avond die veel betrokkenen nooit meer zullen vergeten.

1 september