Juist met de finale in zicht levert een krachteloos AZ de minste topper af

Door Nik Kok



Pascal Jansen, die zich voor de wedstrijd had geërgerd aan het te laat gekomen Ajax, boekte dit seizoen veel succes in wedstrijden tegen traditionele topclubs met tactische vondsten die vaak goed uitpakten. Zo posteerde hij in de Johan Cruijff Arena nog Jesper Karlsson achter de spitsen terwijl afgelopen zondag nog Yukinari Sugawara de troefkaart was rechts voorin. En anders waren er wel omzettingen tijdens de wedstrijd die het duel kantelden. Het aandeel van Jansen in de achttien wedstrijden zonder nederlaag was zondermeer groot.