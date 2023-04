José Mourinho heeft ‘alle respect’ voor Feyenoord: ‘Maar ik vertrouw op mijn spelers en mijn stadion’

AS Roma weet wat het te doen staat. De ploeg won eerder dit toernooi in eigen huis met 2-0 van RB Salzburg na een 1-0 nederlaag in Oostenrijk. ,,Maar dat doet er niet meer toe, die wedstrijd is voorbij", aldus Mourinho. ,,Salzburg is Salzburg, Feyenoord is Feyenoord. Of we geduldig moeten zijn of niet, ik weet het niet. Ik weet alleen dat we twee goals meer moeten maken dan Feyenoord. Doen we dat in de eerste tien minuten of in de laatste tien minuten of in de extra tijd? Ik weet het niet. Ik weet niet eens of we winnen.”