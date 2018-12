Jos Hooiveld beëindigt voetballoopbaan

Bas Nijhuis: VAR-cen­trum in Zeist wordt rest van seizoen beveiligd

25 december De VAR (video assistent referee) die actief is bij wedstrijden in de eredivisie, wordt sinds kort beveiligd in Zeist. Dat zei scheidsrechter Bas Nijhuis in het voetbalpraatprogramma Veronica Inside. ,,Dit is te gek voor woorden.”