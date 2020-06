Jorrit Hendrix deelt beelden van inbraak in zijn huis: PSV'er hoopt dat daders zo gepakt worden

Overmars staat nog steeds achter pleidooi afbreken eredivisie: ‘Zou het zo weer doen’

22 juni Marc Overmars heeft geen spijt dat hij in een vroeg stadium heeft aangedrongen om het voetbalseizoen in de eredivisie te beëindigen. ,,Of het allemaal verstandig is geweest, weet ik niet”, zegt de directeur voetbalzaken op het televisiekanaal van zijn club Ajax. ,,Maar op dat moment sprak ik me uit als speler en als bestuurder voor alle clubs.‘’