Jørgensen terug op het veld bij Feyenoord: 'Heel blij'

Jørgensen keerde na het WK met een voetblessure terug in Rotterdam. Niemand die wist hoe lang het herstel zou duren, ook hij zelf niet. ,,Als je niet kan voetballen, mis je iets in je leven. De adrenaline, het contact met je teamgenoten. Het waren lange maanden. Ik werd er zelfs bijna depressief van. Het gaf een ongelooflijk gevoel om weer het veld in te gaan. Ik heb dit zo gemist. Ik ben nog niet topfit, maar ik heb mijn eerste minuten gemaakt en moet nu doorgaan. Er komt een hectische periode aan met veel wedstrijden, ik hoop daarin zo snel mogelijk 100 procent te worden.''



De nummer 9 werd vanuit het uitvak luidkeels toegezongen toen hij begon met warmlopen. ,,Fijn dat de fans me niet vergeten zijn. Dat geeft vertrouwen.''