Jørgensen terug op het trainingsveld bij Feyenoord

Door de interlandperiode traint Feyenoord maar met een select groepje spelers. De Rotterdammers bereiden zich voor op de hervatting van de eredivisie. Feyenoord komt zaterdagavond in actie in De Kuip tegen PEC Zwolle. Naar verwachting is Jørgensen inzetbaar in die wedstrijd.



Zonder Jørgensen kende Feyenoord een wisselvallige maand. Feyenoord verloor in de eredivisie van PSV (1-0) en NAC (0-2) en was in de Champions League kansloos tegen Manchester City (0-4) en Napoli (3-1). In de KNVB-beker werd ADO Den Haag wel met 2-0 verslagen en de laatste eredivisiewedstrijd voor de interlandbreak werd overtuigend gewonnen in Alkmaar tegen AZ: 0-4.



Michiel Kramer, de stand-in van Jørgensen bij Feyenoord, kreeg veel kritiek op zijn optredens. Tegen AZ trad trainer Giovanni van Bronckhorst aan met flankaanvaller Jean-Paul Boëtius op de spitspositie.