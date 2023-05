Jordy Clasie over clash met West Ham: 'Ze kunnen kopen wie ze willen, maar daardoor winnen ze niet automatisch’

Besluit uitgesteld: clubs eredivisie neigen nog altijd unaniem naar ‘betrouw­baar­de­re’ ESPN-deal

De profclubs en de Eredivisie CV hebben hun definitieve besluit over een nieuw mediacontract uitgesteld. Uitgangspunt daarbij is nog altijd het voorstel van ESPN/Disney, dat betrouwbaarder en beter wordt geacht dan het alternatieve bod van vier kabelaars. De looptijd is nog wél onderwerp van gesprek.