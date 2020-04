Jordi Cruijff: Ik denk dat Nederland te vroeg een besluit heeft genomen

,,Dat betekent géén betaald voetbal tot 1 september. En ja, dat is zuur", zo verduidelijkte premier Mark Rutte gisteren tijdens de persconferentie nadat hij had aangekondigd dat er tot 1 september geen grote evenementen meer mogelijk zijn. Cruijff, sinds januari bondscoach en technisch directeur van de voetbalbond van Ecuador, denkt dat Nederland mogelijk te snel een besluit heeft genomen omtrent het betaald voetbal.

,,Je weet nooit wat er in juli en augustus gebeurt. Het virus verandert continu en we moeten flexibel blijven in deze situatie. Ik denk dat Nederland zichzelf tegenspreekt. De lockdown in Nederland is namelijk een stuk minder streng dan in bepaalde andere Europese landen, scholen gaan binnenkort (gedeeltelijk) open, maar tegelijkertijd besluiten ze wel om tot 1 september een streep door het betaald voetbal te zetten. Dat duurt nog meer dan vier maanden", vertelt Cruijff bij Sky Sports.