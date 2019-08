Jordaanse sensatie Al-Taamari is het wapen van APOEL

Recordtransfer

Na veelbelovende optredens in eigen land en in de nationale ploeg, waagde APOEL in de zomer van 2018 de gok met Al-Taamari voor naar verluidt een kleine twee miljoen euro. De transfer was groot nieuws in Jordanië. ,,Voor elke wedstrijd op Cyprus word ik platgebeld en ontvang ik veel berichten. Dat is best ongebruikelijk. De mensen in Jordanië hopen dat ik scoor en met APOEL win”, zei de aanvaller in gesprek met AFC.com. ,,Ik voel een grote verantwoordelijkheid omdat ik een voorbeeld ben voor de jeugd. Vooral voor hen hoop ik dat ik succesvol ben.”



Zijn start bij APOEL was grandioos. Van druk of aanpassingsproblemen leek Al-Taamari geen last te hebben. In zijn eerste elf duels scoorde hij direct zeven keer. De supporters van APOEL sloten hem snel in de armen. Hij kreeg de - niet heel originele - bijnaam ‘Jordaanse Messi’ opgespeld én een uitstekende liedje op de melodie van de Spaanse hit La Bamba.



