Jonge en oude fans ontmoeten spelers bij open dag Ajax

Vanwege het weer was de open dag twee uur later begonnen, namelijk om 14.00 uur. Amsterdamse club besloot daartoe vanwege de weersverwachtingen. Om 18.00 uur was het over.



Er waren in en rond de Johan Cruijff ArenA zijn zaterdag meerdere activiteiten. Op het ArenA-park werden de spelers van de ploeg van trainer Erik ten Hag aan de supporters voorgesteld. Ook konden de fans handtekeningen krijgen van hun favoriete spelers.