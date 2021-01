Jong PSV kan na dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer

Bij Jong PSV volgde hij in 2019 Dennis Haar op, die inmiddels als assistent-coach in Genk werkt onder leiding van coach John van den Brom. Uneken was eerst jeugdtrainer bij FC Den Bosch en NEC voordat hij in 2014 naar Eindhoven kwam. ,,Ik heb een prachtige tijd gehad, maar het is tijd voor de volgende stap in mijn loopbaan. ” aldus Uneken.