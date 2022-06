Jong Oranje verzekerd van EK na misstap concurrent Zwitserland

Jong Oranje neemt volgend jaar deel aan het EK in Roemenië en Georgië. Doordat concurrent Jong Zwitserland vanavond averij opliep in Moldavië (1-1), zijn de beloften verzekerd van de groepswinst en het daaraan gekoppelde entreebewijs voor het eindtoernooi.

Jong Oranje komt zaterdag nog in actie tegen de leeftijdsgenoten van Wales. Voor dat duel spaarde bondscoach Erwin van de Looi gisteren tegen Jong Gibraltar (6-0) nog al zijn basisspelers. De uitslag van de laatste kwalificatie-interland is niet meer belangrijk, aangezien de Zwitsers het nalieten om de Nederlandse talenten in hun laatste wedstrijd te passeren op de ranglijst. De nummer twee is na de remise in Chisinau bovendien uitgespeeld.

Daardoor begint Jong Oranje over een jaar (op 9 juni 2023) aan het tweede opeenvolgende EK. Vorig jaar sneuvelden bondscoach Erwin van de Looi en de beloften in Hongarije in de halve finale tegen Duitsland, nadat in de kwartfinale favoriet Frankrijk nog naar huis was gestuurd. Daarvoor ontbrak Jong Oranje acht jaar op het eindtoernooi.

Het EK-ticket leek in maart nog ver weg. Toen moest Jong Oranje nog een achterstand van twee punten goedmaken en liep de ploeg in de cruciale onderlinge ontmoeting bij een 0-0 stand tegen een rode kaart aan. Debutant Elayis Tavsan (NEC) werd toen nog de gevierde man door de Zwitsers twee keer te verschalken. De concurrent kan als beste nummer twee, en anders via de play-offs, nog een ticket voor het EK afdwingen.