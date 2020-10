Jong Oranje spaart Jong Gibraltar maar staat met één been op EK

Kaj de Rooij: ‘Over NAC heb ik niet getwijfeld’

6 oktober Zelden is een blij persoon zo oprecht blij dat die blijheid veel weg heeft van opluchting. ,,Het was een hectische tijd", zegt De Rooij na vier camera-interviews. ,,Er werd veel over me gepraat. Het is dan eigenlijk niet te doen om mij er afzijdig van te houden. Overal werd ik ermee geconfronteerd. Dus ja, ik ben blij om hier te zijn."