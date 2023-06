Jong Oranje overtuigt niet in oefeninterland tegen Japan in aanloop naar EK

Jong Oranje heeft de laatste oefenwedstrijd voor de start van het Europees kampioenschap niet kunnen winnen en ook zeker niet kunnen overtuigen. Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi speelde tijdens een trainingskamp in Wiener Neustadt in Oostenrijk tegen het olympisch elftal van Japan met 0-0 gelijk.

Het was voor de beloften, die zondag voor het eerst bij elkaar kwamen in Zeist, de enige voorbereidingswedstrijd richting het toernooi. Volgende week woensdag speelt Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van België de eerste groepswedstrijd op het EK. Jong Portugal en Jong Georgië zijn de andere opponenten in de poule. Jong Oranje speelt alle drie de wedstrijden in Tbilisi.

Vandaag werd duidelijk dat Loïs Openda met Jong België naar het EK gaat. De 23-jarige aanvaller uit Luik scoorde in zijn eerste seizoen bij RC Lens liefst 21 keer in 42 duels en kan een toptransfer maken naar RB Leipzig, al kan hij ook met de nummer twee van Frankrijk de Champions League in.

Bij Jong Georgië gaat Khvicha Kvaratskhelia misschien meedoen bij het toernooi in eigen land. De 22-jarige linksbuiten was dit seizoen de grote smaakmaker bij de Italiaanse kampioen Napoli, waaar hij in 43 wedstrijden goed was voor veertien doelpunten en zeventien assists. De selectie van Jong Georgië is nog niet gepresenteerd. De selectie van Jong Oranje werd twee weken geleden al gepresenteerd.

Van de Looi kon tegen Japan niet beschikken over Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder van de Belgische kampioen Royal Antwerp FC heeft na een lang seizoen last van een enkel en hamstring en kreeg nog wat langer rust in aanloop naar het toernooi. Hij ontbrak in de selectie.

Programma Jong Oranje



Woensdag 21 juni, 18.00 uur: België – Nederland in het Mikheil Meskhi Stadium in Tbilisi

Zaterdag 24 juni, 18.00 uur: Portugal – Nederland; 18.00 uur in het Mikheil Meskhi Stadium in Tbilisi

Dinsdag 27 juni, 18.00 uur: Nederland – Georgië in het Boris Paichadze Stadium in Tbilisi