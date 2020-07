Jong Oranje neemt voorlopig afscheid van De Vijverberg

,,We hebben een goede en succesvolle tijd gehad op De Vijverberg", zegt Van de Looi. ,,Voor ons is het nu natuurlijk mooi om weer met Jong Oranje het land in te gaan.” In Almere is Jong Oranje nog nooit geweest en in 2007 speelde het voor het laatst in Venlo. ,,Dit geeft ons de kans om ook aan de fans in deze steden van dichtbij te laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Wel is het natuurlijk nog even afwachten hoeveel supporters er straks daadwerkelijk mogen komen, maar vanuit Jong Oranje hebben wij er in ieder geval zin in."