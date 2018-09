Jong Oranje kent de opdracht: nog drie keer winnen

Jong Oranje moet vanavond in Doetinchem (18.30 uur) van Jong Schotland winnen om nog kans te maken op het jeugd-EK aankomende zomer in Italië.

Daniël Dwarswaard

Jong Oranje kan vanavond weer beschikken over Timothy Fosu-Mensah die vorige week nog geblesseerd was toen de ploeg van Erwin van de Looi 1-1 gelijkspeelde tegen Jong Engeland. ,,Iedereen is fit’’, zegt Van de Looi. ,,Ik ben blij dat ook Timothy er weer bij is. Als hij speelt, zal dat centraal achterin zijn en niet rechtsback. Bij zijn club Fulham staat hij nu rechtsachter, maar ik vind hem een belangrijke schakel als centrale verdediger.’’

Quote De uitwed­strijd tegen Schotland hebben we verloren, dus we weten dat ook zij sterk zijn Erwin van de Looi Van de Looi is positief richting vanavond na het gelijkspel tegen Engeland. ,,Er zat een goede spirit in de ploeg. Daar ben ik over te spreken. Engeland is echt een goede ploeg. Als je ziet dat Mason Mount (vorig seizoen bij Vitesse één van de uitblinkers in de eredivisie) daar op de bank zit, zegt dat wel genoeg.’’

Jong Schotland is een heel andere tegenstander. Zij zullen leunen op de verdediging en loeren op een uitbraak. ,,De uitwedstrijd tegen Schotland (2-0) hebben we verloren, dus we weten dat ook zij sterk zijn. Toen speelden we ook eerst gelijk tegen Engeland om vervolgens te verliezen in Schotland. Daar moeten we van geleerd hebben. Dat scenario hebben we ook besproken met de jongens.’’

Toen was Van de Looi nog niet de coach. Hij maakte vorige week tegen Engeland zijn debuut en weet wat er vanavond wordt verwacht tegen Schotland. ,,We hebben nog drie wedstrijden en dat zijn drie finales. Om bij de beste nummers twee te komen (recht op playoffs) te komen is het bijna wel noodzakelijk om nog drie keer te winnen. Een grote uitdaging.’’