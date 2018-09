Jong Oranje blijft na gelijkspel nog in de race

De aanloop naar de wedstrijd tegen Engeland liep voor Jong Oranje niet vlekkeloos. Keeper Joël Drommel verliet het trainingskamp in de voorbereiding omdat hij liever bij zijn FC Twente wilde spelen dan bij Jong Oranje op de bank te zitten. De KNVB schorste hem daarop voor de twee wedstrijden die Twente tijdens de interlandperiode speelt. De bond halveerde die straf vandaag waardoor de keeper alleen de wedstrijd tegen TOP Oss mist. Bovendien haakte Steven Bergwijn, zo in vorm bij PSV, af met een blessure. Hij werd bewust nog niet voor het grote Oranje opgeroepen, omdat de belangen voor Jong Oranje zo groot waren. Erwin van de Looi kon bij zijn eerste wedstrijd als baas van Jong Oranje dus geen beroep doen op de aanvaller. De flanken werden nu bezet door Arnaut Groeneveld (basisspeler Club Brugge) en Oussama Idrissi (AZ). Die laatste club was hofleverancier van Jong Oranje met ook Guus Til, Teun Koopmeiners en Thomas Ouwejan in het basiselftal. In een open eerste helft kreeg zowel Nederland als Engeland kansen, maar gescoord werd er niet.

Premier League

Jong Engeland leverde recent in verschillende leeftijdscategorieën bij de jeugdploegen de wereldkampioen af. Ondanks de vele buitenlandse spelers in de Premier League leveren de jeugdopleidingen van de club veel talenten af. Bij Jong Engeland zijn meer basisspelers zoals Gray en Maddison (beiden Leicester City) vaste waardes bij hun club.



Jong Oranje was in 2013 voor het laatst op een jeugd-EK. De toernooien van 2015 en 2017 werden de afgelopen jaren gemist. De weg naar het toernooi van volgend jaar in Italië verliep ook niet crescendo met puntenverlies in de uitwedstrijden tegen Schotland en Oekraïne. Thuis tegen Engeland werd bovendien gelijkgespeeld. In de poule van Oranje won Jong Schotland vanavond zoals verwacht van Jong Andorra (3-0), zodat ook de Schotten nog kans maken in de groep.



Engeland was de dominante ploeg in de tweede helft en ging op jacht naar de zege. Onder meer met invaller Dominic Solanke. De spits die nu bij Liverpool speelt, maar eerder in de eredivisie speelde voor Vitesse. Jong Oranje kwam tien minuten voor tijd goed weg toen Gray, één van de uitblinkers bij Engeland, de lat raakte. Daarom mocht Oranje niet klagen na het doelpuntloze gelijkspel dat de ploeg niet dichter bij de koppositie in de kwalificatiepoule brengt. Maar het EK is ook nog niet uit zicht. De beste nummers 2 maken ook kans op deelname aan het toernooi.