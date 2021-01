Jong AZ doet goede zaken met zege op concurrent Den Bosch

Speelronde 15 FC Twente hofleveran­cier in elftal van de week, ook plek voor Janmaat en Zahavi

9:26 FC Twente is met vier spelers hofleverancier in ons eerste Elftal van de Week van de week. De ploeg van Ron Jans won zaterdagavond met 1-4 bij FC Emmen en staat knap op de zesde plaats in de eredivisie.