Jong Ajax te sterk voor Excelsior in voorlaatste duel met publiek

Brian Brobbey en Lassina Traoré scoorden in het eerste kwartier na rust namens het team van Mitchell van der Gaag. Kenneth Taylor maakte in de slotfase ook nog de derde treffer namens Jong Ajax, dat nu op een elfde plaats staat met zes punten na vijf wedstrijden. Excelsior won de eerste twee uitwedstrijden van het seizoen en verloor thuis twee keer, waardoor het op zes punten blijft staan op een tiende plaats.



Om 21.00 uur gaat Telstar - FC Den Bosch nog van start. Dat is voorlopig het laatste duel waar publiek welkom bij is in Nederland. Premier Mark Rutte maakte vanavond op zijn persconferentie bekend dat er de komende drie weken bij alle sportwedstrijden in Nederland geen publiek aanwezig mag zijn om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen.