Jong Ajax onderuit tegen Go Ahead, rentree Traoré

Het was waarschijnlijk direct een van de weinige dingen waarom Jong Ajax het duel de komende tijd zal herinneren. In extremis gaven de Amsterdamse beloften namelijk nog een punt weg. Sam Hendriks en Bradly van Hoeven schoten de uitploeg in minuut 92 en 94 alsnog naar de overwinning. Het was loon naar werken voor Go Ahead, dat de meeste aanspraak maakte op de overwinning.