Jong Ajax loopt bij Go Ahead tegen zeperd op

Voorbeschouwing Manu Garcia weet Vreven te raken in aanloop naar PEC Zwolle

19:09 Hij is fit, met dank ook aan een injectie. Vrijdag tijdens de afsluitende sessie heeft Arno Verschueren voluit meegedaan, maar of hij zaterdag (18.30 uur) tegen PEC Zwolle start, is een vraagteken. ,,Morgen neem ik pas een beslissing”, zegt Stijn Vreven. “Als Arno mij heeft laten weten of hij kan spelen of niet.”