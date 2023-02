Jong Ajax houdt koploper PEC Zwolle met basisklant Brian Brobbey op gelijkspel, zege Willem II

Adrie Polder­vaart mist bekerduel De Graafschap wegens ziekenhuis­op­na­me

Adrie Poldervaart van De Graafschap is met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis. De 52-jarige coach blijft daar in ieder geval de nacht van maandag op dinsdag om verschillende testen te ondergaan, meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Hij ontbreekt dinsdagavond bij de wedstrijd in de achtste finales van de KNVB-beker tegen de amateurs van De Treffers.

