Jong Ajax grijpt periodetitel, NEC mag play-offs spelen

Alle vermoedelijke opstellingen en statistieken van speelronde 10

27 oktober Kan Ajax dichter bij PSV kruipen op de ranglijst of nemen de Eindhovenaren juist meer afstand? Voor beide ploegen staat een uitwedstrijd op het programma. Of kan toch Feyenoord, dat een uitwedstrijd speelt bij hekkensluiter Roda JC, weer aansluiten? Met behulp van cijfers van statistiekenbureau Opta bekijken we per wedstrijd de kansen van alle ploegen.