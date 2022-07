Jonathan de Guzman terug in de eredivisie: ‘Ik ben blij terug te zijn in Rotterdam’

De Guzman tekent een contract voor één jaar op het Kasteel met een optie voor nog een jaar. De middenvelder sluit vandaag al aan op het trainingsveld bij de ploeg van coach Maurice Steijn.



De naam van De Guzman, die graag terug wilde naar Nederland, zoemde al enige tijd rond in de wandelgangen van Het Kasteel. Het eerste contact tussen beide partijen dateert al van enkele weken geleden. De veertienvoudig Oranje-international was met OFI Kreta op trainingskamp in ons land

Eerder speelde de oud-jeugdexponent van Feyenoord voor onder meer Real Mallorca, Villarreal, Napoli, Swansea City en Eintracht Frankfurt. De Guzman kwam in het afgelopen seizoen tot 19 wedstrijden voor OFI Kreta. Daarin gaf hij één assist. Zijn 15-jarige zoon Jaden maakte deze zomer de overstap van Feyenoord naar PSV.

Sparta zelf heeft de transfer inmiddels ook bevestigd. Op social media stond de Rotterdamse club stil bij de fraaie loopbaan die De Guzman tot nu toe achter de rug heeft.

,,Sparta, mooie club. Ik ben blij terug te zijn in Rotterdam", zegt De Guzman op de website. ,,Ik hoop weer te gaan knallen in de eredivisie. Sparta is een club met ambitie en heeft gepassioneerde supporters. Ik had aangegeven dat ik graag naar Nederland wilde en de ambities spraken me heel erg aan. Het is ook geweldig om op natuurgras te spelen. Het voelt als thuiskomen. Ik ben wel wat ouder dan twaalf jaar geleden, maar ik heb nog steeds ambities. Ik heb er heel veel zin in.”

Technisch directeur Gerard Nijkamp is in zijn nopjes met het aantrekken van De Guzman, zo laat hij op de website van Sparta weten: ,,Het mag duidelijk zijn dat we met het binnenhalen van Jonathan direct een brok ervaring toevoegen aan ons team. Naast zijn ervaring kennen we allemaal de kwaliteiten van Jonathan, zowel voetballend aan de bal als controlerend op het middenveld, wat voor een impuls zal zorgen. We verwachten dat met de komst van Jonathan de selectie compleet is, een eventueel buitenkansje daargelaten. Onze twee Noorse aanwinsten gaan ook binnenkort aansluiten en dan kunnen we toewerken naar de start van de eredivisie.”