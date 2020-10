John wil terug naar het verleden: ‘Laten zien dat ik het nog steeds kan’

Met een invalbeurt van twintig minuten zette John opnieuw een stap vooruit. Dat stemde de aanvaller gelukkig. ,,We zijn er nog lang niet, ook vandaag moest ik af en toe weer naar adem happen. Maar ik ben blij dat ik blij vlagen weer heb laten zien wat ik kan. Dat smaakt naar meer’’, aldus de 28-jarige aanvaller. ,,Wat ik heb bewezen, is vroeger. Ik wil bewijzen dat ik het nog steeds in me heb.’’

RKC-coach Fred Grim vond dat de goal van John de winnende had moeten zijn. ,,Het voelt alsof we onszelf tekort hebben gedaan. We hadden de zege over de streep kunnen en misschien wel moeten trekken. Maar ik ben heel blij met hoe het team heeft gespeeld. Het voetbal dat ik graag zie, komt langzaam weer terug.’’ Met het derde resultaat op rij klimmen de Waalwijkers naar de elfde plaats in de eredivisie.