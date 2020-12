John Stegeman vertrekt na dit seizoen als trainer van PEC Zwolle

Door corona mist Rutten de gezellig­heid bij NAC

29 december NAC-verdediger Moreno Rutten (27) schoof maandagmiddag aan in de 'Gegenpressing Podcast' van BN DeStem. De Bossche keukenprins bracht een zelfgebakken tiramisu cheesecake mee en praatte ruim een uur over Italiaanse gewoonten, de coronaperikelen bij NAC, de spits-discussie, goede vriend Ralf Seuntjens en zijn eigen positie in het elftal.