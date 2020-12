John Stegeman vertrekt bij PEC: ‘Hadden meer rendement verwacht’

Hoewel PEC Zwolle zichzelf dit seizoen terugvindt in de middenmoot van de eredivisie, is de clubleiding van mening dat er meer rendement uit het afgelopen half jaar gehaald had kunnen worden. Vanuit de spelersgroep, technische staf en directie bestaat wel de nadrukkelijke wens om het seizoen met elkaar af te maken, zo laat technisch manager Mike Willems weten.



,,In een openhartig en realistisch gesprek zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat het beter is na dit seizoen uit elkaar te gaan‘’, zet Willems op de website van PEC. ,,Onze huidige elfde plaats is voor PEC Zwolle een prima klassering, maar wij zijn wel van mening dat er, ondanks de lastige omstandigheden, meer rendement uit het afgelopen half jaar gehaald had kunnen worden.”