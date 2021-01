John, Smeets of Flemming: wie maakte het doelpunt van de week?

Deze week in... 1993 John de Bever: ‘Ik heb wel mooi tegen Ajax gespeeld, met die grote namen’

10:00 Hij heeft al een lach op ons gezicht getoverd voordat we John de Bever gesproken hebben. Zijn voicemail klinkt namelijk als volgt: ‘Hallo, met de knapste man van Nederland. Ik ben er even niet.’ Als we hem er later - als hij wel heeft opgenomen - naar vragen, zegt Berlicummer De Bever (54) dat je jezelf moet kietelen omdat een ander het niet zo snel doet.