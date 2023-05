John Heitinga tevreden over dominant Ajax: ‘Maar je moet veel sneller afstand nemen’

John Heitinga was tevreden over de manier waarop Ajax in eigen huis te sterk was voor FC Utrecht (3-1) . Ten opzichte van de moeizame winst op Groningen eerder deze week, waren er veel verbeterpunten. Toch vond de trainer dat er veel meer gescoord had moeten worden.

In de eerste helft schoot Ajax 15 keer, maar belandde de bal meer één keer achter Utrecht-doelman Vasilis Barkas. ,,Het voetbal was bij vlagen heel erg goed, maar je moet de bal er wel in schieten", blikte Heitinga terug bij ESPN.

Het duo dat kansen creëerde - Brian Brobbey en Steven Bergwijn - kreeg wel lof van de Ajax-trainer, ondanks dat de kansen niet altijd werden afgemaakt. ,,Het is een explosief duo. Zeker als Steven wegdraait is er veel gevaar en hij is goed tussen de linies. Ze zijn ook bereid om druk te zetten én achterwaartse druk te zetten. Dat is ook wat we van ze vroegen: bij balverlies moest de bal gelijk terug in bezit komen. Daardoor was er in de eerste helft een heel dominant Ajax.”

Of de Ajax-fans dit duo, waarbij Bergwijn op '10' staat, vaker gaan zien? ,,Je wil vastigheid creëren", reageerde Heitinga. ,,Maar je hebt ook te maken met blessures en je kijkt naar oplossingen die het beste zijn voor het hele team. Brian speelt nu meerdere wedstrijden achter elkaar en dan levert hij weer een bijdrage en maakt hij zijn goals. Vandaag ging het druk zetten goed, het enige jammere is dat je niet meer goals maakt en niet veel sneller afstand neemt.”

Ajax heeft nog een kleine kans op de tweede eindklassering van de eredivisie. Daarvoor moet de club komende zondag de uitwedstrijd tegen FC Twente winnen en PSV ook nog eens verliezen bij AZ.,,Wij hebben alleen in de hand of we zelf winnen”, zei Heitinga. ,,Daar moeten we ons op focussen.”

Heitinga heeft nog geen nieuws over zijn toekomst als hoofdtrainer bij Ajax. ,,We spelen volgende week onze laatste wedstrijd. En het nieuwe seizoen begint alweer vroeg”, zei hij. ,,Dus het zal niet lang meer duren voordat er duidelijkheid komt. Maar ik ga me eerst op onze laatste competitiewedstrijd concentreren.”

