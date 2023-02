John Heitinga niet ontevreden over gelijkspel van Ajax: ‘Had slechter kunnen aflopen’

John Heitinga was niet ontevreden over het gelijkspel van Ajax tegen 1. FC Union Berlin (0-0). ,,Ik denk dat we met Gerónimo Rulli een goede keeper onder de lat hadden staan”, zei hij. ,,Het had slechter voor ons kunnen aflopen.”

Rulli redde knap op een kopbal van Morten Thorsby, maar werd ook een keer gepasseerd door de oud-speler van sc Heerenveen. De videoscheidsrechter oordeelde echter dat de Noor hands had gemaakt. ,,Daar kwamen we misschien goed weg”, zei Heitinga. ,,Maar hands is ook hands en ik zag Dusan Tadic meteen protesteren. Hij was er snel bij.”



Bekijk hieronder de afgekeurde goal van Morten Thorsby.

Union Berlin is een stugge ploeg die uitstekend kan counteren. Ajax leek zo bang voor een snelle tegenaanval dat het de bal in de eerste helft veelvuldig breed en naar achteren speelde. ,,Ik denk niet dat het angst was”, zei Heitinga. ,,Maar we waren wel te voorzichtig. De bal moet veel vaker achter hun achterste linie belanden. Ook daarom koos ik al in de rust voor Brian Brobbey. Daarna ging het iets beter. Maar te veel spelers bij ons waren niet in vorm. Daardoor konden we het verschil niet maken. Het was veel te statisch. Dat moet volgende week echt beter. Dit is ook niet nieuw. Zondag tegen RKC creëerden we in de eerste helft ook veel te weinig. En ik denk dat Union volgende week niet anders gaat spelen. Zo voetballen ze het hele seizoen al. En met succes, ze staan niet voor niets tweede in de Bundesliga.”

Quote Ik vond Bassey ook goed spelen achterin John Heitinga

Steven Bergwijn is een speler die met zijn snelheid achter de defensie van de tegenstander kan belanden. Maar de buitenspeler wilde de bal steeds in zijn voeten hebben. ,,Ook hij kan beter”, zei Heitinga. ,,Maar dat kan ik wel over meer spelers zeggen. Het was niet alleen Bergwijn. Mijn spelers hebben wel gevochten voor elkaar. Ik vond Bassey ook goed spelen achterin.”



Ajax kwam tot geen enkele doelpoging. Dat was voor het eerst sinds drie jaar geleden toen het op bezoek was bij Getafe. ,,We moeten veel vaker van kant wisselen. Ik weet zeker dat we beter kunnen. We gaan de beelden van deze wedstrijd goed bekijken. Dan moet het volgende week in de uitwedstrijd wel goed gaan.”

Timber: ‘Misschien hadden we iets opportunistischer moeten spelen’

Jurriën Timber zag Ajax nul keer tussen de palen schieten tijdens de thuiswedstrijd tegen 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League (0-0). ,,Dat is natuurlijk niet goed”, zei hij. ,,We moeten kritisch op onszelf zijn en goed gaan kijken hoe dat komt.”



Ajax ondernam drie jaar geleden in de uitwedstrijd tegen Getafe voor het laatst geen enkele serieuze doelpoging. ,,Ook Union is een stugge ploeg die heel goed kan verdedigen”, merkte de tweede aanvoerder van Ajax op. ,,Ze hebben veel lange spelers en zijn ook daarom gevaarlijk met vrije trappen en hoekschoppen. Daarnaast schakelen ze razendsnel om. Ik denk dat we wel hebben gevochten. Maar we kunnen en moeten veel beter.”

,,Ik denk dat we als ploeg de laatste weken best veel progressie hebben geboekt”, doelde Timber op een serie van vier overwinningen. ,,Maar in deze wedstrijd zochten we vergeefs naar ruimte. Misschien hadden we iets opportunistischer moeten spelen. We hebben uiteindelijk geen doelpunt tegen gekregen. Dat is dan wel weer positief.”

‘Hij heeft de bal niet op zijn hand of arm gevoeld’

Urs Fischer was een trotse trainer na het gelijkspel van zijn 1. FC Union Berlin. ,,Ik ben echt zeer tevreden”, zei hij. ,,Mijn spelers verdienen een groot compliment. Ze hebben 90 minuten met veel discipline gespeeld. En we hebben weinig kansen weggegeven.”



,,We hadden zelf ook nog kunnen scoren. Dat was helemaal perfect geweest”, vervolgde de coach van de nummer 2 van de Bundesliga. ,,Maar ik denk dat dit gelijkspel voor ons een goede uitslag is. We hebben nu een goede uitgangspositie voor de return van volgende week in ons eigen stadion.”



Fischer wilde niet te lang stilstaan bij de afgekeurde treffer van Morten Thorsby. ,,Ik heb hem net even snel gesproken. Hij had niet het idee dat hij hands heeft gemaakt. Hij heeft de bal niet op zijn hand of arm gevoeld. Maar de videoscheidsrechter zal goed naar dat moment hebben gekeken. Het heeft ook geen zin om hier lang over te praten. De wedstrijd is afgelopen. Die goal gaat niet meer tellen.”