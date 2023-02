John Heitinga maakt seizoen af als coach van Ajax, Dwight Lodeweges assistent

Heitinga werd na het vertrek van Alfred Schreuder, die vorig week donderdag na het duel met Volendam (1-1) werd ontslagen, aangesteld als interim-trainer. Onder zijn leiding maakte Ajax in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior een einde aan een reeks van zeven eredivisieduels zonder zege. Heitinga is met de clubleiding van Ajax overeengekomen dat hij in ieder geval tot het einde van het seizoen het eerste elftal leidt. De 87-voudig international van Oranje had dit seizoen Jong Ajax onder zijn hoede.

Volledig scherm Johnny Heitinga in duel met Klaas Jan Huntelaar in 2005.

Heitinga doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en debuteerde op 17-jarige leeftijd tijdens een wedstrijd tegen Feyenoord voor Ajax in de eredivisie. Hij speelde van 2001 tot en met 2008 voor de club uit Amsterdam en droeg later de shirts van Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC. Hij sloot zijn loopbaan als speler af bij Ajax. Na zijn voetbalpensioen in 2016 bekleedde Heitinga verschillende trainersfuncties binnen de jeugdopleiding van Ajax. Hij verlengde half november jongstleden zijn contract bij de Amsterdammers. Zijn verbintenis bij Ajax loopt tot en met 30 juni 2025.

Algemeen directeur Edwin van der Sar is verheugd met het nieuws, zo laat hij op de clubwebsite weten: ,,We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is. John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer. Gerry Hamstra, Klaas Jan Huntelaar en ik hebben meerdere gesprekken gevoerd, uiteraard ook een aantal met John erbij. We hebben veel vertrouwen in de kwaliteiten van John en de visie die hij uitsprak”, aldus de algemeen directeur.

Heitinga zal in Amsterdam worden ondersteund door de ervaren Dwight Lodeweges, die wordt aangesteld als assistent. De 65-jarige oud-prof vervulde die rol eerder bij PSV, waar hij in 2009 na het vertrek van Huub Stevens ook een tijdje interim-coach was.

Volledig scherm Dwight Lodeweges als interim-coach van Oranje. © Pim Ras Fotografie

De Nederlander met Canadese roots begon zijn trainerscarrière bij Go Ahead Eagles, de club waarvoor hij ook als speler uitkwam. Lodeweges had als trainer onder meer FC Zwolle, FC Groningen, NEC, Cambuur en Heerenveen onder zijn hoede. Ook was hij assistent- en interim-bondscoach van het Nederlands elftal.

,,Met het oog op de invulling van de complete trainersstaf zijn we gezamenlijk bij Dwight Lodeweges terechtgekomen", aldus Van der Sar. ,,Zijn kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij complementair is aan John en de rest van de staf. Het is nu zaak dat het team veel punten gaat pakken, aan vertrouwen wint en zich snel en goed verder gaat ontwikkelen. We hebben dit seizoen nog genoeg om voor te strijden.”