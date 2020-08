John de Jong over de transferperiode bij PSV: ‘Er gaat nog genoeg gebeuren’

Video'sTechnisch manager John de Jong lichtte dinsdag bij PSV toe waarom keeper Yvon Mvogo voor twee seizoenen op huurbasis is aangetrokken. Na de presentatie van de Zwitserse goalie ging hij ook in op andere vragen en liet De Jong weten dat hij nog de nodige mutaties bij PSV verwacht. ,,Er gaat nog genoeg gebeuren in deze transfperiode”, zo sprak hij. De club is ook bezig om Denzel Dumfries met een langer contract te strikken voor volgend seizoen.

Over de nieuwe keepersbemanning zei De Jong dat PSV vooruit heeft willen denken. ,,We hadden vier keepers onder contract, die allemaal tot medio 2021 vastlagen. Ik moest me oriënteren, omdat Robbin Ruiter is verkocht en er voor Hidde Jurjus belangstelling is. Daarnaast staat Jeroen Zoet open voor een stap naar een buitenlandse club. Ik heb nu liever drie goede keepers waar we uit kunnen kiezen, dan een andere situatie. Natuurlijk moet Yvon Mvogo op trainingen en in wedstrijden laten zien dat hij eerste keeper van PSV kan zijn. Zo niet, dan hebben we nog twee andere goede keepers. Zijn komst geeft ons iets meer zekerheid. RB Leipzig heeft ons geholpen aan extra zekerheid omdat we hem twee jaar konden huren.”

Is de beslissing om een nieuwe sluitpost te halen goed uit te leggen aan de huidige keepersploeg? ,,Als je kijkt naar onze keepers, denk ik dat zij realistisch denken. Als er twee keepers weggaan, kunnen zij echt wel inschatten dat er iemand bij zal komen.”



Bekijk hier de presentatie van Yvon Mvogo:

Til

Ook de vermeende interesse van PSV in Guus Til kwam tijdens de transferupdate van De Jong ter sprake. De manager van PSV ontkende dat er nu iets concreet is, al heeft PSV eerder bij zijn zaakwaarnemer wel een keer geïnformeerd. ,,Wat ik weet is dat hij het liefst naar een buitenlandse competitie gaat, in plaats van terugkomen naar Nederland. Dat is wat ik hoorde van z'n zaakwaarnemer”, gaf de voetbalbaas aan.

Van Ginkel en Kim

De Jong verwacht op het middenveld en in de defensie van PSV nog mutaties. ,,Voorin zitten we goed”, zei hij. Hoe staat het met de interesse van PSV in voormalig captain Marco van Ginkel? De Jong volgt hem op reguliere basis en het contact tussen PSV en Van Ginkel is altijd goed gebleven, maar hij liet wel weten dat de oud-aanvoerder op dit moment zeker geen zwaar transfertarget is. ,,Ik denk dat daar niet de prioriteit ligt, omdat hij twee jaar niet heeft gespeeld”, zei De Jong.



De Koreaanse verdediger Kim-Min Jae (23) wordt in het geruchtencircuit ook aan PSV gekoppeld. De Jong weet dat PSV met hem in verband wordt gebracht omdat de Aziaat in China onder PSV-trainer Roger Schmidt heeft gespeeld. Hij sprak de interesse niet tegen, maar over de kans van slagen van een transfer sprak hij zich niet uit.

Bekijk hier de nieuwste aflevering van Panenka:

Schmidt

Schmidt heeft volgens De Jong momenteel een veel beter beeld van de selectie dan vijf weken geleden, toen hij begon. ,,We zoeken samen naar gerichte transfers, hoewel de corona-periode de markt ingewikkeld maakt. De tijd naar de eerste wedstrijd wordt korter, maar alles gaat in goed overleg. We kunnen spelers huren en kunnen eventueel spelers kopen. Richting 6 oktober gaat nog genoeg gebeuren.” Drie ingaande en drie uitgaande transfers wellicht? ,,Het kan best nog wel meer zijn”, denkt hij.

In de oefenduels heeft een aantal spelers verrast, zag ook De Jong, zoals Mauro Junior als linksback. Levert dat andere inzichten op voor de transferperiode of verschuiven de prioriteiten? ,,Het verschuift inderdaad soms. Elke coach en technische staf heeft een eigen mening en kan een ander potentieel in spelers zien. We discussiëren op een goed en realistisch niveau. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het eventueel halen van Kevin Kampl, kunnen we allemaal vaststellen dat dat niet haalbaar is. We wikken en wegen, onze scouting kent veel spelers en samen nemen we een beslissing. Elke coach wil ook graag zijn eigen stem laten meewegen, daarin zijn ze allemaal hetzelfde.”

Volledig scherm Mauro Júnior heeft als linksback bij PSV dit voorseizoen verrast. © Getty Images

Europees voetbal, Dumfries

Moet De Jong in zijn transferbeleid nog rekening houden met plaatsing voor de groepsfase van de Europa League? ,,Wij hoeven geen speler te verkopen als dat niet zou lukken”, zo zei hij. Als bekend is de club in gesprek met Denzel Dumfries om langer bij PSV te blijven. Hij krijgt een nieuw, langer en verbeterd contract als dat lukt. ,,Het contract van Denzel zou ik dolgraag willen verlengen”, zei De Jong. ,,Hoe hij zich het laatste jaar heeft ontwikkeld... Het is een waardig PSV-aanvoerder en in deze speelwijze een meer dan uitstekende speler. We willen hem heel graag behouden. Ik heb ook met hem gesproken. Hij wil eerst vader worden en weegt daarna alles af wat er op hem is afgekomen. We hebben er vertrouwen in. Denzel wil hier in principe volgend jaar ook spelen.”

Volledig scherm Denzel Dumfries. © BSR Agency