Johan Derksen: ‘Voordat ik het wist, leidde ik ook een leven van hoeren, snoeren en zuipen’

Johan Derksen kwam er laatst nog langs, toen hij vanuit Raalte op weg was naar de Deventer Schouwburg: de woning aan de Brinkgreverweg 238, pal achter de Adelaarshorst, de plek waar eind jaren 60 het voetbalinternaat van Go Ahead – toen nog zonder toevoeging ‘Eagles’ – was gevestigd en hij een van de jonge bewoners was.



Het werd letterlijk a trip down memory lane. Niet dat Derksen emotioneel werd toen hij vanachter het stuur naar links keek, maar een stukje jeugdsentiment kwam wel eventjes naar boven. ,,Maar wat wil je ook? Ik heb daar twee jaar met heel veel plezier gewoond.” Hij lacht en noemt Joop Brand, zijn toenmalige trainer. ,,Als hij om elf uur kwam controleren of we in bed lagen, was dat inderdaad het geval. Maar wel met de kleren aan. Want zodra we hem hoorden wegrijden, sprongen we er allemaal uit. Twintig minuten later zaten we met z’n allen in de City Bar.”