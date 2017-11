Johan Derksen: Meisje Miedema zit uit haar nek te lullen

Derksen citeerde in de uitzending ook over de vermeende brief die minister Bruno Bruins aan de KNVB zou hebben gestuurd. Daarin zou hij aan de voetbalbond hebben gevraagd om de inkomensverschillen te nivelleren. ,,Dit gaat nergens over'', zei Derksen op RTL7. ,,De meiden zijn op hol geslagen. Het vrouwenvoetbal stelt geen reet voor. Er staan in Nederland veertig mensen te kijken. In Engeland is dat niet anders. Manchester City mag blij zijn met 1000 toeschouwers bij de vrouwen. Ja, bij de Leeuwinnen is het wel uitverkocht, maar als ze ergens in Europa vriendschappelijk spelen, krijgt de KNVB natuurlijk niet de hoofdprijs voor deze dames. Als de mannen ergens vriendschappelijk spelen, doet de KNVB dat echt alleen maar voor het geld.''