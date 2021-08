Joey Veerman lijkt transfer naar AZ te kunnen vergeten

,,Ik weet dat AZ vier of 4,5 miljoen voor mij heeft geboden. Maar volgens mij wil Heerenveen iets van acht miljoen euro voor me. Het duurt nog maar twee dagen tot de transferdeadline, dus het zal lastig worden”, zei Veerman dit weekend al nadat hij met SC Heerenveen nota bene tegen AZ speelde. AZ won met 1-3, waarna Teun Koopmeiners vertelde dat hij AZ definitief zou gaan verlaten voor Atalanta Bergamo. Zijn opvolger lijkt dus echter niet uit het Abe Lenstra Stadion te komen.

Het was na het eerste bod van AZ en de afwijzing van SC Heerenveen wachten op een verhoogd bod uit Alkmaar, maar dat gaat er niet komen en dus lijkt Veerman in elk geval tot de winter gewoon in Friesland te spelen. ,,Moet ik me dan een halfjaar lang elke dag ziek gaan melden ofzo? Ik kan alleen maar afwachten", aldus Veerman, die in 2019 voor ruim een half miljoen euro werd overgenomen van FC Volendam.