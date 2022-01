Joey Veerman ‘heel blij’ met eerste minuten voor PSV: ‘Gevoel dat ik hier aan toe was’

Hier en daar was er wat scepsis over de overstap van Veerman naar PSV: kan hij het tempo van een topclub al aan? ,,Op de trainingen kan ik aardig meekomen. Het is niveau is hoger. Dat gaat prima. Tenminste, dat vind ik zelf. Het is heel anders natuurlijk dan bij Heerenveen. We hebben een paar ‘straaljagers’ voorin lopen, dat is voor mijn spel wel lekker. Ik had wel het gevoel dat ik hier aan toe was. Gelukkig heeft PSV mij die kans gegeven.”



Veerman was tevreden met het verloop van de middag in Groningen. ,,Een overwinning en mijn debuut, dit is waar ik lang op heb gewacht, dus hier ben ik heel blij mee.”