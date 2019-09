Joël Veltman is weer helemaal terug: ‘Ze maken mij niet meer gek’

Hofland kistdrager bij uitvaart Ricksen en mist duel met Ajax

7:31 Kevin Hofland is er woensdagavond niet bij als Fortuna Sittard het in Amsterdam opneemt tegen Ajax. De assistent-coach is een van de dragers van de kist van Fernando Ricksen en bewijst op die manier zijn vriend en oud-ploeggenoot de laatste eer.